İhlas Haber Ajansı

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Tedavisi tamamlanan leylek özgürlüğe uçtu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yaralı olarak bulunduktan sonra tedaviye alınan leylek, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaralı olarak bulunduktan sonra tedaviye alınan leylek, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.



Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde bir üretici tarafından arazide yaralı olarak bulunan leylek, tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Denizli Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Duyarlı üretici tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından veteriner hekim Erhan Taner Söylemez ve tekniker Abdullah Emre Saray tarafından son kontrolleri yapılarak doğaya bırakıldı.

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