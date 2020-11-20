Tedbirler kapsamında Pamukkale Belediyesi kurslara ara verdi

Pamukkale Belediyesi'nin 12 dalda yer alan kış dönemi kursları, açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Halkın sağlığının daha önemli olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Korona virüs önlemleri nedeniyle halkımızın büyük ilgi gösterdiği kurslarımızı kapattık. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından halkın büyük ilgi gösterdiği ve 12 dalda açılan kış dönemi kursları kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan korona virüs önlemleri kapsamında Pamukkale Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri alınarak açılan halk oyunları, bağlama, seramik porselen çiçek yapımı, kadınlar el sanatları, biçki dikiş ve iğne oyası, yabancı dil, işaret dili, diksiyon, ahşap boyama ve ebru çalışmaları durduruldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kış dönemi kurslarının korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapatıldığını belirterek, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi maalesef giderek yayılıyor. Halkımızın büyük ilgi gösterdiği kurslarımızda biz gereken tedbirleri alarak çalışmaları yapıyorduk. Ancak korona virüsle mücadele için yayınlanan son genelgeyle birlikte vatandaşlarımızın sağlığını da düşünerek kurslarımızı kapatmak zorunda kaldık” diye konuştu.

“Sağlıklı günlerde kurslarımızı yeniden açmayı umuyorum”

Vatandaşların tedbirlere uymasını gerektiğini söyleyen Örki, “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu zor zamanları birlikte atlatacağız. Korona virüs pandemisi bittiğinde sağlıklı günlerde kurslarımızı yeniden açmayı umuyorum. O zamana kadar vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim” dedi.