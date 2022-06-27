Tefecilik yaparak vatandaşı tehdit eden 3 kişi yakalandı

Denizli'de paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para vererek senetlerle tehdit eden 3 tefeci yakalandı. Evlerinde belge ve çekler ele geçirilen 3 tefeciden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısının talimatlarıyla “Tefecilik” suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para verip, senetlerle tehdit eden 3 şüphelinin icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettiği tespiti üzerine operasyon yapıldı. Tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 67 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen çek, 42 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen mali belge, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

“Tefecilik ve Bedelsiz Senedi Kullanma” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.