Tehlikeli köpekler kısırlaştırılarak PETVET sistemine kayıt edilecek

Denizli'de tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulup gerekli kayıtları yaptırılması gerektiği açıklandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14 üncü maddesinin (I) bendi kapsamında ''American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tose, American Staffordshire, Terrier ve American Bully '' ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendi. '' Tehlike Arz Eden Hayvanlar İle İlgili Genelge'' 07 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Hayvan sahiplerince, genelge yürürlüğe girdiği tarihte sahiplerinin elinde bulundurulan söz konusu hayvanların kısırlaştırılarak 14 Ocak 2022 tarihine kadar PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurularak gerekli kayıtları yaptırmaları gerektiği açıklandı.