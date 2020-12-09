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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Denizli’de tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu. Ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.


Yangın, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Sarıoğlu'na ait tek katlı evin çatısından bir anda alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşların uyarısıyla içeride bulunan aile evi terk etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kısa sürede alevlerin sardığı evdeki yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise ekiplerin detaylı incelemelerinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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