Tekden Grup'tan Denizli Ticaret Odası'na yeni dönem ziyareti

Dr. Kemal Tekden ve Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, yeniden göreve seçilen Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Uğur Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dr. Kemal Tekden ve Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle yeniden başkan seçilen Denizli Ticaret Odası YÖnetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Tekden Grup yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında DTO Başkanı Uğur Erdoğan'a yeni dönem için hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Güven tazeyelerek başkanlık görevine devam eden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise Op. Dr. Kemal Tekden ve Cemal Işık'ın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini de dile getirdi.