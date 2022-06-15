Tekden Hastanesi, Buldan Dokuma Festivaline sağlık desteği verdi

Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivalinde stant açarak, sağlık desteği verdi.

Her yıl yapılan ve birçok ilden ziyaretçilerin geldiği Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali, pandemi sebebiyle 2 yıldır yapılamazken; bu yıl Buldan'da renkli görüntülerle gerçekleştirildi. Birçok firmanın katıldığı festivalde Özel Denizli Tekden Hastanesi, stant açarak hem ziyaretçileri kabul etti hem de sağlık desteği verdi.

“Standımızı ziyaret eden herkese çok teşekkür ederiz”

Festivale katılan Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da hastanemiz adına Buldan'da stant açarak ziyaretçileri kabul ettik. Standa ilgi gerçekten yoğundu. Birçok ilden ve ilçeden gelen ziyaretçilerin hastanemizi tanıdığını ve güvendiğini duymak bizi ayrıca mutlu etti. Pandemiden dolayı iki yıldır yapılamayan festivalin bu yıl gerçekleşmesi ve çok fazla ziyaretçinin festivale katılım sağlaması da bizim için ayrıca önemlidir. Yirmi yılı aşkın süredir verdiğimiz bu hizmetlerin karşılığını farklı ilçelerde ve şehirlerde almak insanların bize güvendiklerini görmek gerçekten gurur verici. Üç gün süren festivalde birçok kişiye sağlık desteği verdik. Ambulansımızla ve sağlık personelimizle festival boyunca Buldan'daydık. Standımızı ziyaret ederek bizi mutlu eden milletvekillerine, parti il başkanlarına, protokol üyelerine ve tüm halkımıza teşekkür ederiz. Festivalin yapılmasına vesile olan ve öncülük eden Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'e de ayrıca teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.