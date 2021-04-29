Tekden Hastanesi tam kapanma sürecinde görevinin başında

Özel Denizli Tekden Hastanesi, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği genelgeye göre 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye devam edecek.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye devam edecek. Hastane bünyesindeki tüm poliklinikler, ameliyathaneler ve tüm birimlerle hastalarının sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek.

Hastaların sağlık sorunlarını ertelememesi gerektiğine vurgu yapan Özel Denizli Tekden hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi doktoru Op. Dr. Mehmet Tekin, “Hastalarımız sağlık sorunlarını ertelemesin. Hastalarımızın bu süreçte tedavilerini olabilmeleri ve içleri rahat bir şekilde hastanemize gelebilmeleri için biz gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Tüm polikliniklerimizle, ameliyathanelerimizle ve tüm birimlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Hastalarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Her zaman olduğu gibi bugün de bu gayretle çalışıyoruz.

Hastalarımız bu süreçte hastanemizden randevu alarak gelen randevu mesajını yetkililere göstermeleri yeterli olacaktır. Şehir dışından gelerek bizi tercih eden hastalarımız için de aynı şekilde randevu bilgilerini göstermeleri yeterlidir“ şeklinde konuştu.