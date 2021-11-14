Tekden hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Bünyesinde bulundurduğu birbirinden tecrübeli hekim kadrosu ile Denizli'de sağlık sektörünün öncülerinden olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, sevilen dört doktoru da kadrosuna alarak gücüne güç kattı. Doktor kadrosuna yeni katılan doktorlar için hastane yönetimi bir organizasyon düzenledi.

Denizli'nin sevilen Göz doktorlarından Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, Tavas halkının çok sevdiği ve başarılı tedavileri ile adından söz ettiren Dahiliye doktoru Uz. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, Acil hekimi Dr. Dilek Bal ve Biyokimya uzmanı Uz. Dr. Mine Üçer Akkoyun Tekden Hastanesi bünyesine katıldı.

Dört önemli doktorunda Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamasının ardından gerçekleştirilen organizasyonda konuşma yapan Başhekim ve Genel Cerrahi doktoru Op. Dr. Mehmet Tekin, “Hekim kadromuzla Denizli'de sağlık sektörünün önemli hastanelerinden biri haline geldik. Bünyemizde bulunan doktorlarımız ve aramıza yeni katılan doktorlarımızla her gün daha da güçleniyoruz. Bugün aramıza katılan dört doktorumuz için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Dahiliye doktorumuz Uz. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, Göz Hastalıkları uzmanımız Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, Biyokimya doktorumuz Uz. Dr. Mine Üçer Akkoyun ve Acil hekimimiz Dr. Dilek Bal'a hepinizin huzurunda hoş geldiniz diyor, bundan sonraki meslek hayatlarında başarılarının daim olmasını diliyorum. “Önceliğimiz sağlığınız” diyerek çıktığımız bu yolda bizimle olan tüm doktorlarımıza ve aramıza yeni katılan doktorlarımıza teşekkür ederim. Biz Tekden ailesi olarak büyük bir aileyiz. 50'den fazla akademisyen ve uzman doktorlarımızla güçlü bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız hem ilimizden hem de il dışından gelen tüm hastalarımıza şifa kapısı olabilmek. Herkese teşekkür ederim” şeklinde bilgi verdi.

Tavas'ta sevilen doktor Uz. Dr. Mehmet Ali Çırnaz, “Uzun yıllar Tavas'ta görev aldıktan sonra Tekden Hastanesi'ne geldiğim için mutluyum. Umarım burada da güzel işler başaracağız. Tekden Hastanesi zaten birçok kişinin gönlünü kazanmış bir hastane. Ben de burada olduğum için mutluyum” dedi.

Tekden Hastanesi'nde daha önce çalışarak tekrardan geri dönen Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, “Daha önce Tekden Hastanesi'nde görev almıştım. Tekrardan geri döndüm. Tekden Hastanesi sevdiğim hizmet vermekten mutluluk duyduğum bir hastane. Tekrardan gelmek ve hastalarıma burada da faydalı olmaktan dolayı gururluyum” şeklinde konuştu.

Daha önce İzmir'de görev alan ve Denizli'ye dönen Biyokimya doktoru Uz. Dr. Mine Üçer Akkoyun “Tekden Hastanesi gerçekten hekim kadrosu ile güçlü bir hastane. Ben de bu hastanenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Teşekkür ederim herkese” dedi.

Tekden Hastanesi'nde acil bölümünde göreve başlayan Dr. Dilek Bal,” Daha önce hocam olan doktorlarla burada çalışmak farklı ve güzel bir duygu. Umarım herkese hayırlı olur. Teşekkür ederim” şeklinde bilgi verdi.