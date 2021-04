Tekden Kardiyoloji ve Kalp Damar ekibi, Manisa'dan gelen yaşlı hastayı hayata tutundurdu

Manisa'da evinde fenalık geçirerek nabzı düşmeye başlayan 82 yaşındaki Duray Kocaman ambulansla Denizli'ye yetiştirildi. Tekden Hastanesi'nde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi ekibi Kocaman'ı kalp pili ile hayata döndürdü.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi ekibi Manisa ilinin Sarıgöl ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Duray Kocaman'ı tekrardan hayata bağladı. Tekden Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar ekibinin başarılarını daha önce duyduğunu belirten Kocaman, evde fenalık hissi başladığını, ayağa kalkamadığını ve bu durumu fark eden oğullarının kendisini ambulans ile hastaneye getirdiklerini söyledi. Hastanın durumu hakkında Kardiyoloji ekibinden Doç. Dr. Murat Ünlü bilgi verdi.

“Muayenede kalp bloğu olduğunu saptadık”

Hasta Kocaman'ın durumunu açıklayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Ünlü; “Hastamız Manisa ilinin Sarıgöl ilçesinden ambulansla ciddi nabız duraksaması, şuur bulanıklığı ile getirildi. Bize geldiğinde kendinde değildi. Yapılan muayenede kalp bloğu olduğunu (kalbin elektiriksel sisteminin tamamen devre dışı kalması) saptadık. 82 yaşında normal bir insanda kalp atış hızı 60-100 arası olması gerekirken hastamızın nabzı 16 civarındaydı, tansiyonu ölçülemiyordu ve uykuya meyilli durumu vardı. Hastamızda böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve daha önce By-Pass (açık kalp ameliyatı) yapılmış ayrıca kalp kapak değişim işlemi gerçekleşmişti. Bu rahatsızlıkları ve geçirilen operasyonları da göz önünde bulundurarak hastamıza kalp pili takılması işlemini gerçekleştirme kararı aldık” dedi.

“Acil bir şekilde kasık bölgesinden geçici kalp pilimizi kalbin içerisine yerleştirdik”

Hastayı gözlem altında beklettiklerini ve uzman kadro ile operasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Doç. Dr. Murat Ünlü; “Acil bir şekilde hastamızı katater laboratuvarına alarak kasık bölgesinden geçici kalp pilimizi kalbin içerisine yerleştirdik. Bunu batarya vasıtasıyla birleştirerek sabitledik. 2 gün boyunca ilaçlardan kaynaklanan bir durum olup olmadığını anlamak için gözlem altında tuttuk. Nabzı 80 civarına çıkarmayı başardık ve tansiyonu normale döndü. Hastamızın bilinci yerine geldi. Kalp bloğunun düzelmeyeceği anlaşılınca kendisine durumu anlatarak kalp pili takılması gerektiğine karar verdik. Gerekli müdahaleleri ve tetkikleri yaptıktan sonra hastamıza 3 odacıklı son teknoloji, MR cihazına uyumlu ve şok özelliği olan kalp pilini, sol köprücüğün hemen altında küçük bir kesi yaparak hastamızın kalbine yerleştirdik. Bu tür operasyonlar henüz her şehirde ve her hastanede yapılamamaktadır. Gerek tıbbi cihazlarımız gerek akademisyen ve uzman hekim kadromuz ile bu tür operasyonları gerçekleştirebilmek için yeterli imkanlar hastanemizde mevcut. Bize ciddi ritim bozukluğu, ölçülemeyen tansiyon ve düşük kalp atış hızı şikayetiyle getirilen Duray amcayı da bu imkanlar sayesinde başarılı bir şekilde sağlığına kavuşturduk. Hastamızın durumu şu an gayet iyi gerekli kontrolleri yaptık ve hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.

“Doktorum başta olmak üzere tüm kalp ekibinden Allah razı olsun”

Yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuşan Duray Kocaman; “Ben 82 yaşındayım, bir süredir kalbimde ritim bozukluğu şikayetim vardı. 2011 yılında By-Pass ameliyatı olmuştum. Denizli Tekden Hastanesi Kalp doktorları ve ekibinin ismini Sarıgöl'de duymuştuk. Şikayetlerim artınca oğullarım beni ambulansla acil bir şekilde buraya getirmişler. Hastaneye geldiğimde kendimde değilmişim. Doktorumdan Allah razı olsun beni kendime getirdi. Şu an durumum gayet iyi. Doktorum başta olmak üzere tüm kalp ekibinden ve Tekden Hastanesi'nden Allah razı olsun” dedi.