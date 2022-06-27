Tekden'den bir ilk daha

Programa katılan kursiyerlere, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları hastane yöneticileri ve doktorlar tarafından verildi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin 6 hafta boyunca düzenlediği “Yoğun Bakım Hemşireleri Sertifika Programı” çerçevesinde verilen hem teorik hem de uygulamalı eğitim tamamlandı. Denizli'de özel hastaneler arasında ilk defa verilen eğitime talep yoğundu. Farklı hastanelerden de katılımın olduğu eğitimde, Tekden Hastanesi, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları katılımcılara teslim etti. Düzenlediği etkinlikle sertifikaları veren hastane yönetimi, katılımcılara tek tek sertifikalarını verirken başarılarından dolayı onları tebrik etti.

“Aldığınız sertifika çalışma hayatınız boyunca mutlaka işinize yarayacaktır”

Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Kemal Akcan, “Öncelikle herkese hayırlı olmasını temenni ederim. Aldığınız sertifika çalışma hayatınız boyunca mutlaka işinize yarayacaktır. Bu sertifikayı ehliyet almaya benzetebilirsiniz. Arabanız yoksa ehliyet bir işinize yaramaz diye düşünebilirsiniz. Ama araba aldığınızda mutlaka işinize yarayacaktır. Aldığınız bu sertifikaları da aynı o şekilde düşünün mutlaka bir gün işinize yarayacaktır. Buna vesile olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Eğitim süresince destek olan doktor arkadaşlara, hemşirelerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Sertifika programımıza katılarak eğitim alan ve aldığı eğitimi başarı ile bitiren tüm kursiyerlerimizi de tebrik ederiz” dedi.

“20 yıldır ilklerin hastanesi olarak birçok başarıya imza attık”

Hastane Genel müdür Yardımcısı Cemal Işık, “20 yıldır ilklerin hastanesi olarak birçok başarıya imza attık. Atmaya da devam ediyoruz. Hastane olarak sağlık hizmeti vermenin yanı sıra verdiğimiz eğitimlerle de insanlara yararlı olmaya çalışıyoruz. Yine bir ilki gerçekleştirerek Denizli'de özel hastaneler arasında yoğun bakım hemşireliği sertifika programını gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 hafta süren eğitimin ardından bugün sertifikalarımızı hemşire arkadaşlara teslim ediyoruz. Sertifika alan tüm hemşire arkadaşları tebrik ediyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese de tek tek teşekkür ederim” şeklinde bilgi verdi.

“Özel hastaneler arasında bu eğitimi veren ilk hastane olmaktan dolayı mutluyuz”

Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi/Genel Cerrah uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, “Yoğun bakım sertifika programımızı yoğun süren 6 haftanın sonunda tamamladık. Doktorlarımızın eğitimi, sorumlu hemşirelerimizin eğitimi ve yoğun bakımda uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlayan herkesi tebrik ederim. Burada aldığınız eğitim çalışma hayatınız boyunca mutlaka işinize yarayacaktır. Başta bu fırsatı sundukları için yönetimimize, eğitime destek olan doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ederim. Ekibi ne kadar güçlü tutarsak başarı da kendiliğinden gelecektir. Bu ekibin de bunu başarabildiğini görmek bizi mutlu etti. Ayrıca Denizli'de özel hastaneler arasında ilk defa bu eğitimi veren bir hastane olmaktan dolayı mutluyuz. Herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Bir aylık yoğun bakım sertifikası eğitim programımız başarı ile tamamlandı”

Yoğun bakım sertifika programında eğitim veren Denizli Tekden Hastanesi Başhemşiresi Cemile Balıkcıoğlu, “6 haftalık yoğun bakım sertifikası eğitim programını tamamladık. Amacımız farklı kurumlarda olmamıza rağmen farkındalık oluşturarak belli bir standart tedaviyi uygulayabilmek. Bizim için çok güzel bir programdı. Umarım eğitime katılan arkadaşlarımız açısından da faydalı olmuştur. Bize bu fırsatı verdiği için hastanemiz yönetimine, değerli hekimlerimize ve programa destek olan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Eğitim alan tüm arkadaşlara hayırlı olmasını ve hemşirelik hayatı boyunca faydalı olmasını dilerim” şeklinde bilgi verdi.

“Verilen eğitim, aldığınız sertifikalar mutlaka çalışma hayatınızın bir döneminde işinize yarayacaktır”

Yoğun bakım ünitelerinde kritik hastaların olduğunu ve bu yüzden psikolojik olarak zor süreçlerin yaşandığı bir servis olduğunu belirten Denizli Tekden Hastanesi Başhemşire Yardımcısı ve Enfeksiyon Hemşiresi Derya Çiftçi, “Yoğun bakım üniteleri kritik hastaların olduğu ve bu yüzden psikolojik olarak zor süreçlerin yaşandığı servislerdir. Bu servislerde yaşadığımız süreçleri, teorik eğitimleri ve yaptığımız pratikleri arkadaşlara sunmak gerçekten çok keyifliydi. Bildiğimizi aktarabilmek ve onların da aktarılan bu bilgileri öğrendiklerini görmek gerçekten çok güzel. Çalışma hayatınız boyunca mutlaka gerekli olacak bu sertifikanın hepinize hayırlı olmasını dilerim. Başarılarınızdan dolayı da sizleri tebrik ederim” dedi.