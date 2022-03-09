Tekerlekli sandalyeyle geldiği Egekent Hastanesi'nden yürüyerek çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de zatürreye (pnömoni) bağlı olarak akciğerinin üçte biri çalışan hasta, Özel Egekent Hastanesi'nde yapılan tedavi sayesinde tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı ve sağlığına kavuştu.

Denizli'de yaşayan 54 yaşındaki Ayşe Harman, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede gördüğü tedavi sırasında yoğun bakıma yatırılan ve burada 13 gün kalan Harman, taburcu olduktan sonra şikayetlerinin geçmemesi üzerine Özel Egekent Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan'a başvurdu. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucu Harman'a zatürre (pnömoni) teşhisi konuldu. Akciğerinin üçte biri çalıştığı belirlenen Harman, burada 1 hafta boyunca ilaç tedavisi gördü. Tedavi ardından ayağa kalkabilmenin ve rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşayan Harman, sağlığına kavuşarak hastaneden ayrıldı.

“Buradan yürüyerek ayrılıyorum”

Süreç boyunca yaşam kalitesinin azaldığını belirten Harman, “13 gün boyunca başka bir hastanenin yoğun bakımında yattım. Akciğerimin üçte birinin çalıştığını söylediler. Tavsiye üzerine Ramazan Bey'e geldim. ‘Ben seni ayağa kaldırırım' dedi. Nefes alamıyordum, yürüyemiyordum. Tekerlekli sandalye ile buraya geldim. Şimdi çok şükür iyiyim ve ayağa kalkarak buradan çıkıyorum” şeklinde konuştu.

"Hayatına kaldığı yerden sağlıkla devam ediyor"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan ise; “Hastamız bize geldiğinde ağır viral pnömoni geçirmişti ve uyguladığımız medikal tedaviler ile rahatladı. Gündelik hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor" dedi.