Tekne turlarına yağmur engeli

Denizli'nin Güney ilçesinde yer alan ve Ege Bölgesinde tek yenilenebilir enerji ile çalışan Cindere Baraj Gölü, uzun süredir devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerine başlayamadı.

Güney ilçesinde Cindere Baraj Gölü içinde yerli ve yabancı turistleri yaklaşık 10 kilometrelik bölgede gezdiren, Ege Bölgesinin tek yenilenebilir enerji ile çalışan tur teknesi, bu yıl sezonun başlamasına rağmen, etkili sağanak yağmurlar ve rüzgâr nedeniyle seferlerine başlayamadı. 40 kişi taşıma kapasitesine sahip tekneye binen yerli ve yabancı turistler Cindere Baraj Gölü çevresindeki eşsiz doğal güzelliğe sahip ormanları, göçmen kuşları ve doğal güzellikleri görebiliyor. Güney'e gelen yerli ve yabancı turistlerin Türkiye'nin 23. Doğa harikası Güney Şelalesi'ni ziyaret edip, müthiş bir tekne turuna çıkabiliyor. Bölgede işletmecilik yapanlar, bu yıl tekne turlarının etkili aşırı sağanak yağmur yağışları ve rüzgâr nedeniyle henüz başlayamadığını söyledi.

“Eşsiz tekne turuna katılıp çok güzel bir gün geçirebilirsiniz”

Sezonun gelmesiyle birlikte çevre ilçelerdeki tekne turlarının başladığını hatırlatan tekne işletmecisi Muzaffer Çelik, “Burası Güney Şelalesi, Cindere Barajı olarak geçiyor. Burada tekne turlarımız başlamak üzere, ama hava şartları nedeniyle yağışlar nedeniyle daha başlayamadık. Tekne turlarımızı havalar ısınınca başlar. Buradan baraj içine gün de 3 ve 4 sefer tekne turu yapılır. Her tur yaklaşık 1 saat sürer. Bir saat içinde de Doğanlığın altı mevkiinden, Akçakaya altı dediğimiz bölgeye kadar tekne turu yapılır. Baraj gölünün çok güzel bir havası vardır. Yeşillik zaten çoktur. Baraj gölü ile Güney Şelalesi altında bulunan bölgede mangal da yapabilirsiniz. Restoranlara, kahvaltıya öğlen ve aksam yemeklerinde balık yemeye de gelebilirler. Eşsiz tekne turuna katılıp çok güzel bir gün geçirebilirsiniz. Yerli ve yabancı turistlerin şelalemizi görmeye, tekne turuna katılmaya davet ediyorum” dedi.