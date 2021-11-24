TEKNOFEST 2021'in Karaman'ı gelin arabası oldu

Çameli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TEKNOFEST 2021 için yapılan Elektromobil Araç ‘Karaman' gelin arabası oldu. Görenlerin şaşkın bakışları arasında gelin ile damat düğün salonuna giderken Karaman'ı kısa süreli kullandı.

Çameli İlçesi'nde Nimet ve Bayram Küçüktürkmen'in kızı Güzide Türkmen ile Birkan ve merhum Ali Yellice'nin oğlu Kürşat Yellice dünya evine girmek için düzenlenen düğün de ilginç anlar yaşandı. Gelin, damat ve davetliler gelin almaya gittiklerinde büyük sürpriz ile karşılaştı. Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafında ikinci bir gelin arabası olarak hazırlanan TEKNOFEST 2021 için yapılan elektromobil araç Karaman kız evine geldi.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Çameli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü olan damat Kürşat Yellice, projeye her konuda destek sağlamıştı. TEKNOFEST 2021'in 130 kilometre hızla en hızlı otomobili olarak seçilen Karaman'ı süsleyen öğretmen ve öğrenciler, gelin almaya geldiğinde, gelin arabası olarak süslendiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gelin aracını gören ve şaşkınlık yaşayanlar arasında damat Yellice ve gelin Küçüktürkmen ile aileleri de vardı.

Gelin alma geleneğinin yaşandığı törende kısa süreli mesafede gelin aracı olan Karaman'dan inen damat ve gelin hazırlanan ilk gelin aracına binerek Hayri Dev Kültür Merkezi düğün salonuna doğru yola çıktı. İlçedeki okul müdürleri ve öğretmenlerin yalnız bırakmadığı konvoyda gelin arabası olarak süslenen Karaman vatandaşların meraklı bakışları arasında yoluna devam etti.

"İlk arabayı sevdim, sonra eşimi"

Dünya evine girdikleri mutlu günlerinde damat Kürşat Yellice, "İlk arabayı sevdim. Sonra eşimi sevdim. Herkes kameraya çekiyordu" derken gelin Güzide Yellice ise, "Çok ilginçti. Herkes bize el sallıyordu. Değişik ve güzel bir duyguydu. Çok mutluyuz" diye konuştu. Genç çift mutlu günlerinde sürpriz olarak hazırlanan gelin arabası ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.