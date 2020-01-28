Tekstil atölyesinde alevlere teslim oldu

Denizli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Atmaca Sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesinde gece saatlerinde yangın meydana geldi. Çıkan yangın büyük paniğe neden olurken Burhan Polat'a ait olduğu belirlenen tekstil atölyesinde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri yangına bir yandan müdahale edip diğer yandan itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dört bölgeden gönderilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının gece saatlerinde çıkması ise can kaybının önüne geçti. Yangın sonucu atölyede ciddi miktarda maddi hasar oluştu.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.