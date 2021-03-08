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Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahalalsi 3125 Sokakta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda fabrikanın tamamını kapladı. Yangın esnasında içeride bulunan personeller kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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