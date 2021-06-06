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Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli’de sabah saatlerinde henüz bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi.

Denizli'de sabah saatlerinde henüz bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiği fabrikada itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahalallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar ardından yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kent merkezinin bir çok yerinden gözüken alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına alamaya çalışıyor.

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