Tekstil fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokakta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda fabrikanın tamamını kapladı. Yangın esnasında içeride bulunan personeller kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı iki bom aracı olmak üzere 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yanan binanın yanında bulunan diğer binaları hızla boşalttı. Bir taraftan yangına müdahale edilirken diğer taraftan yandaki binaları soğutma çalışması uygulandı. Yaklaşık 30 dakika süren zorlu mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulanmaya başlandı. İtfaiyenin hızlı ve zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınması herkesin rahat bir nefes almasını sağladı. Yükselen dumanlar Sarayköy İlçesi ve Bağbaşı Mahallesinde de görüldü. Yangının neden çıktığı tamamen söndürülmesinin ardından ortaya çıkacak.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından işçilerin sağlık durumları kontrol edildi.