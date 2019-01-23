Tekvandoda hedef Avrupa

Gençler TaekwondoTürkiye Şampiyonu olan Denizlili sporcu Ali Kirazlı, hedefinin Eylül ayında İspanya'da yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonasında ay yıldızlı milli formayı giymek olduğunu söyledi.

15-20 Ocak tarihlerinde Konya'da gerçekleşen Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 78 Kilogramda tatamiye çıkan Denizlili sporcu Ali Kirazlı, altın madalyanın sahibi oldu. Türk sporunun yıldız adaylarından olan genç taekwondocu, antrenörü Oğuz Karakaya ile birlikte Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kirazlı, elit sporcuların eğitim gördüğü İzmir'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sportif yaşantısına devam ediyor. Federasyon faaliyet programında yer alan 13-17 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Uluslararası Açık Turnuvası'na katılacak genç sporcu, hazırlıklarını sürdürüyor. Hedeflerinden bahseden 10. sınıf öğrencisi Kirazlı, Antalya'daki şampiyonada ilk dört arasında yer alıp, Eylül ayında İspanya'da yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonasında ay yıldızlı milli formayı giymek istediğini söyledi. Genç taekwondocu Kirazlı ve antrenörü Oğuz Karakaya'yı ağırlayan İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, elde ettikleri başarıdan dolayı her ikisini de kutladı. Genç sporcuya spor hayatında elde ettiği başarılarını, okulunda derslerinde de göstermesini isteyen İbanoğlu, içinde spor malzemelerinin olduğu bir çanta hediye etti.