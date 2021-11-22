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Tel örgüsüne başı sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde başını tel örgüsüne sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başını tel örgüsüne sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda; yoldan geçen bir vatandaş köpek seslerini duyması üzerine tel örgülerinin yanına gitti. Burada bir yavru köpeğin başının tel örgülere sıkıştığını gördü. Kendi imkanlarıyla kurtarmayı başaramayan vatandaş, 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Ekipler tel örgüsünü keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen yavru köpek, yaşam alanına bırakıldı.

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