İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telde asılı okul üniformasını çaldı

Denizli’de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın neden sadece okul formasını çaldığı ise belirsizliğini koruyor.


Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, sokağa giren şahıs önce etrafını kolaçan etti. Ardından bir binanın birinci katındaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını gözüne kestiren şahıs, üniformayı telden çekerek aldı. Şahıs daha sonra koltuğunun altına koyduğu üniforma ile olay yerinden uzaklaştı.


Olayın ardından polis çağıran ve ismi öğrenilemeyen ev sahibi ise şahıstan şikayetçi olunca polis tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.