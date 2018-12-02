TEMA gönüllü sayısı her geçen gün artıyor

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i ziyaret eden TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Türkiye'de 730 bin gönüllü ile çalıştıklarını belirterek, gönüllü sayılarının hızlı bir şekilde arttığını aktardı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), bölgesel toplantısını Denizli'de yaptı. Toplantı sonrasında TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doğan Arıkan, TEMA Vakfı Genel Müdürü Oben Akyol, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, TEMA Vakfı Denizli İl Temsilcisi Prof. Dr. Gürkan Semiz, TEMA Vakfı Pamukkale İlçe Sorumlusu Nesrin Buluş ve TEMA Vakfı Merkezefendi İlçe Sorumlusu Av. Soner Bayır, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Gürlesin de Pamukkale Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana projelerinde doğayı önemsediğini ifade ederek, “Fidan dikimi başta olmak üzere doğayı korumak için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz geleceğe daha yeşil bir Pamukkale bırakmak için projeleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise Türkiye'de 730 bin gönüllü ile çalıştıklarını belirterek, “Hızlı bir şekilde gönüllü sayımız artıyor. Yılda 5 kez gönüllülerimizle bir araya geliyoruz. Bu kez gönüllülerimizle Denizli'de bir araya geldik” dedi.

Ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler veren TEMA Vakfı Pamukkale İlçe Sorumlusu Nesrin Buluş, ilçe sınırları içinde ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar 115 sınıfta yıl boyunca TEMA doğa eğitimleri yapıldığın ifade ederek, “Bu eğitimlerle TEMA'yı tanıtma imkanı buluyoruz. Ayrıca doğa yürüyüşleri ve fidan dikimi gibi etkinlikler yapıyoruz. Amacımız TEMA'nın yapılan çalışmalarını geleceğimizin teminatı olan gençlere anlatmak. Bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.