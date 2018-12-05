TEMA Gönüllüleri PAÜ'de toplandı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki 12 ilden gönüllüleri ile Denizli'de Bölgesel Gönüllü Toplantısı'nı Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetler yürüten TEMA Vakfı, 2018 yılının 5. ve son Bölgesel Gönüllü Toplantısı'nı PAÜ Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirdi. PAÜ Genç TEMA Topluluğu'nun da destek verdiği toplantıda, Türkiye'nin 12 farklı ilinden gelen yaklaşık 280 TEMA Gönüllüsü ile TEMA Vakfı'nın 2018 yılına ilişkin çalışmaları değerlendirildi. Bölgesel Gönüllü Toplantısı'na Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doğan Arıkan, Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Yönetim Kurulu Üyeleri Canan Barut ve İbrahim Halil Çiftçi, Genel Müdür Oben Akyol, Genel Müdür Yardımcıları Başak Yalvaç Özçağdaş ve Hikmet Öztürk, Genel Merkez çalışanları, PAÜ Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi ve TEMA Vakfı Denizli İl Temsilcisi Prof. Dr. Gürkan Semiz, TEMA Vakfı il temsilcileri, ilçe mahalle sorumluları, PAÜ Genç TEMA Topluluk Başkanı ve gönüllüler katıldı. İl protokolünün de yoğun katılım gösterdiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman Şube Müdürlüğü, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ve Pamukkale Belediye Başkanlığı'ndan temsilciler katıldı.

“730 bini aşkın gönüllümüz var”

Toplantının açılışında konuşan TEMA Vakfı Genel Müdürü Oben Akyol, çalışmalarıyla Türkiye topraklarında umut yeşerten TEMA Vakfı'nda doğa için çarpan gönüllü kalplerle birlikte büyük bir heyecanla çalıştıklarını ifade etti. Akyol, “Türkiye'nin dört bir yanından 730 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı'nda, gönüllülerimizle birlikte birbirinden başarılı ve güzel işlere imza atmaya devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

“Bu Doğa Bize Emanet”

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'da, bir balık için deniz ne ise bir insan için hava ne ise bir fidan için de toprağın o olduğunu kaydetti. Rektör Bağ, “Hayatım boyunca bu düşünceyle hareket ettim. Toprağa 1 verirseniz 10 alırsınız. Ancak alırken vermezseniz büyük felaketlere neden olursunuz. Bugüne kadar pek çok ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirdim. Bu hem bizim kültürümüzde hem de inancımızda var. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz' hadis-i şerifinden hareketle bir fidan bir candır, onun hayatı toprağa kavuştuğu anda başlar. Onu toprakla buluşturmalıyız. Herkesin de bu düşünceyle hareket etmesini öneriyorum. Bu doğa bize emanet, bizden sonra gelecek nesillere bırakmak zorundayız. PAÜ ve TEMA Vakfı arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından PAÜ yönetimine, TEMA Vakfı Temsilcileri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.