Temizlik tutkunu anneden sıra dışı sünnet hediyesi

Denizli'de temizlik tutkusu olan anne, oğlunun sünnet merasiminde davetlilere sünnet şekeri yerine üzerinde ‘Bulaşığınız bugün bizden' yazılı bulaşık makinesi tableti hediye etti. Davetlileri şaşırtan hediye, aynı zamanda da gülümsetti.

Denizli'de Seher Harmankaya-Mevlüt Harmankaya çiftinin oğulları Yusuf Deniz Harmankaya'nın sünnet merasimi gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, siyasi parti ve STK temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Anne Seher Harmankaya ve baba Mevlüt Harmankaya, sünnet merasimi öncesi hafta boyunca sünnet şekeri yerine, bulaşık tabletinden hediye hazırladı. Hediyenin üzerine ‘Lütfen yemeyiniz. Bulaşığınız bugün bizden' yazıldı. Sünnet merasiminde temizlik tutkusu olan anne Seher Harmankaya'nın davetlilere sünnet şekeri yerine verdiği hediye hem şaşırttı hem de gülümsetirken ‘Böyle olur temizlik tutkusu olan annenin hediyesi' yorumları yapıldı.

Özel bir şirketin muhasebe departmanında görev alan anne Seher Harmankaya, “Temizlik tutkumu herkes bilir. Biz de eşim Mevlüt Harmankaya ile birlikte oğlumuz Yusuf Deniz'in sünnet merasiminde farklı bir şey yapmak istedik. Bulaşık tabletlerinden evde böyle bir hediye hazırladık. Üzerine de ‘Lütfen yemeyiniz. Bulaşığınız bugün bizden' yazdık. Davetlilerimize hediye ettik. Katılan herkesin çok ilgisini çekti. Temizlikle ilgili tutkumu gözler önüne bir kez daha serdim. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi.