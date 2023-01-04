Tenisin şampiyonları belli oldu

Okul sporlarında heyecan devam ediyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde, Pamukkale Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Tenis Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları çekişmeli maçlara sahne oldu. 04 Ocak Çarşamba günü yapılan, farklı okullardan 10 kız, 12 erkek olmak üzere toplam 22 sporcunun katıldığı yarışmalarda şampiyonlar belli oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren raketlere madalya ve kupalarını İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.