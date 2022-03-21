Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Denizli’de PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Denizli'de PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Denizli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik görevliler operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonucu, “PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. İşlemleri ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.