İhlas Haber Ajansı

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Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Denizli’de PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.


Denizli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik görevliler operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonucu, “PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. İşlemleri ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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