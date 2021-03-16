İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ters dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkarak otomobille takla atan sürücü ve yolcu yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkarak otomobille takla atan sürücü ve yolcu yaralandı.


Kaza, Çivril ilçesi Menteş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak Denizli Karayolunda kent merkezi istikametine 03 FD 151 plakalı otomobille seyir halinde olan N.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Ters dönen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücü N.A, ve yolcu konumunda ki O.Ö yaralı olarak ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.