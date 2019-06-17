TETSİAD Başkan adayı Demir'e, Denizli'den tam destek

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir, Türk ev tekstilinin en önemli merkezlerinden olan Denizli'yi ziyaret etti. Aralarında Zafer Katrancı, Arif Şensöz ve Ahmet Zora gibi isimlerin bulunduğu Denizli çalışma grubu ile değerlendirmeler yapan Demir ve birlikte olduğu heyet, şehrin tamamına yakın bir kesiminin tam desteğinin oluştuğu görüşünde birleştiler. Yeni yönetim kurulu programı ve yapılanması ile ilgili olarak da toplantıya katılan Denizlili üyeleri bilgilendirdiler.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TETSİAD) 27 Ağustos'ta yapılacak olan Genel Kurulu için sektörün önde gelen büyük firmaları tarafından, birleştirici isim olarak aday gösterilen Ankara Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Demir, Denizli'de önemli temaslar gerçekleştirdi. Türkiye ev tekstilinin lokomotif illerinden biri olan ve TETSİAD'ın 108 üyesinin bulunduğu Denizli'de iki gün boyunca çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Demir, bu kapsamda şehrin önemli sanayicilerinden Zafer Katrancı (Ozan Tekstil), Arif Şensöz (Neşe Tekstil) ve Ahmet Zora (Zorel Tekstil) önderliğinde oluşturulan Denizli çalışma gurubu ile bir araya geldi. Her üç isim de; Şerafettin Demir'in liderliğinde sektörün geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğini ve herkesi kucaklayan bir aday olduğuna inandıklarını belirttiler. Demir'in adaylığına tam destek verdiklerini ve yeni dönemde sektör adına önemli projelerin hep birlikte gerçekleştirileceğini ifade ettiler.

Denizli'deki temaslarını değerlendiren Demir, “Denizli'de tekstilin köklerini aramak için en az 4000 yıl gerilere gidip Leodikya kazılarında iz sürmek gerekiyor. Böylesine uzun bir tekstil geçmişine sahip olan ve günümüzde de Türk ev tekstilinin en önemli üretim ve ihracat merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan bu güzel ilimiz, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları derneği ( TETSİAD ) için de çok değerli üyeleriyle başat konumda bulunuyor. Bu nedenle, 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan TETSİAD'ın genel kurulu için Denizli'mizde çalışmalar, Denizli'mizin değerli sanayicilerinden oluşturulan çalışma grubu vasıtasıyla sürdürülüyor. Şu anda geldiğimiz nokta bizim için memnuniyet vericidir” dedi.