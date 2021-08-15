TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 - Bandırmaspor: 2

TFF 1.
Lig'in ilk haftasında Denizlispor evinde Bandırmaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Özer'in pasında ceza sahasının sağ çizgisinde topla buluşan Tusha'nın şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
5. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Keny'nin savunmayı geçerek vuruşunda kaleci Hüseyin topu son anda çeldi.
13. dakikada ceza sahasının sol tarafında Caner'in sert şutu direğe çarparak auta gitti.
29. dakikada Landel'in derinlemesine pasında topla buluşan Okan'ın ortasında Burak kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
39. dakikada çizgiden Keny'nin çevirdiği topla arkada buluşan Levent, rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Denizlispor: Abdülkadir, Görkem, Muhammet Eren (Ferhat dk. 46), Oguz, Muhammet, Kadir (Murathan dk. 46), Mehmet Ali (Alihan dk. 76 ?), Özer (Emirhan dk. 82 ?), Hüseyin Furkan, Emre, Tusha (Asım dk. 88 ?)
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Mert, Burak, Göktuğ,
Teknik Direktör: Veli Acar
Bandırmaspor: Gökhan, Caner, Santos, Lokman, Okan, Mulumba, Burak (Akabueze dk. 81 ?), Landel (Manaj dk. 81 ?), Doğan Can (Selçuk dk. 69), Levent (Hakan dk. 89 ?), Keny
Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay, Aygün, Süleyman
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Burak (dk. 29), Levent (dk. 39) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Hüseyin Furkan, Görkem (Denizlispor), Doğan Can, Caner (Bandırmaspor)