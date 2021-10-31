İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 1. Lig: Denizlispor: 1 - Kocaelispor: 1

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında Denizlispor ve Kocaelispor arasında Denizli'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


5. dakikada atağa geçen Kocaelispor'da Dino Ndlovu ceza sahasına yakın noktadan vurduğu şut ile top filelerle buluştu. 1-0


20. dakikada Denizlispor, Kocaelispor üzerinde baskı kurmaya çalışırken meşin yuvarlağı kaleye isabet etmedi.


53. dakikada Kocaelispor atağa geçtiği sırada Denizlispor'dan auta çıkan top korner oldu. Sağ kanattan korner kullanan Kocaelispor'da meşin yuvarlağı kaleye az farkla auta çıktı.


60. dakikada Denizlisporlu oyuncu Onazi'nin uzaktan vurduğu şut ile top kaleyi az farkla es geçerek dışarı çıktı.


78. dakikada Denizlispor oyuncularından Oğuz Yılmaz yaptığı baskı ile meşin yuvarlağını kaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1


88. dakikada baskı kurmaya devam eden Denizlispor'dan Ismail Aissati'nin vurduğu şut ile top kalecinin üzerinde kaldı.



Stat: Atatürk Stadyumu


Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak,


Denizlispor: Adam Stackhowıak, Hakan Çinemre (Muğdat Çelik dk. 67), Veton Tusha (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46), Ogenyı Onazı (Djedje dk. 61), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Ismail Aissati, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Kevın Mayı, Ömer Şişmanoğlu (Özer Özdemir dk. 61)


Yedekler: Abdulkadir Sünger, Leo Schwechlen, İlhan Depe, Alaattin Öner, Muhammed Eren Kıryolcu Teknik Direktör: Bulut Turhan


Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Dino Ndlovu, Atila Turan, Abdoulaye Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Mouhamed Dıop dk. 74), Georges Mandjeck, Michael Pereira (Bryan Cabezas dk. 61) (Johanna Omolo dk. 80), Benhur Keser


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Alpay Çelebi, İsa Nalbant, Semih Karadeniz, Denizalp Özdemir


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 78) (Denizlispor), Dino Ndlovu (dk. 5) (Kocaelispor)


Sarı kartlar: Muğdat Çelik (Denizlispor), Bryan Cabezas, Atila Turan, Yılmaz Özeren, Georges Mandjeck (Kocaelispor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.