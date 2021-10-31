TFF 1. Lig: Denizlispor: 1 - Kocaelispor: 1

TFF 1.
Lig'in 11. haftasında Denizlispor ve Kocaelispor arasında Denizli'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada atağa geçen Kocaelispor'da Dino Ndlovu ceza sahasına yakın noktadan vurduğu şut ile top filelerle buluştu. 1-0
20. dakikada Denizlispor, Kocaelispor üzerinde baskı kurmaya çalışırken meşin yuvarlağı kaleye isabet etmedi.
53. dakikada Kocaelispor atağa geçtiği sırada Denizlispor'dan auta çıkan top korner oldu. Sağ kanattan korner kullanan Kocaelispor'da meşin yuvarlağı kaleye az farkla auta çıktı.
60. dakikada Denizlisporlu oyuncu Onazi'nin uzaktan vurduğu şut ile top kaleyi az farkla es geçerek dışarı çıktı.
78. dakikada Denizlispor oyuncularından Oğuz Yılmaz yaptığı baskı ile meşin yuvarlağını kaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1
88. dakikada baskı kurmaya devam eden Denizlispor'dan Ismail Aissati'nin vurduğu şut ile top kalecinin üzerinde kaldı.
Stat: Atatürk Stadyumu
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak,
Denizlispor: Adam Stackhowıak, Hakan Çinemre (Muğdat Çelik dk. 67), Veton Tusha (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46), Ogenyı Onazı (Djedje dk. 61), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Ismail Aissati, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Kevın Mayı, Ömer Şişmanoğlu (Özer Özdemir dk. 61)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Leo Schwechlen, İlhan Depe, Alaattin Öner, Muhammed Eren Kıryolcu Teknik Direktör: Bulut Turhan
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Dino Ndlovu, Atila Turan, Abdoulaye Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Mouhamed Dıop dk. 74), Georges Mandjeck, Michael Pereira (Bryan Cabezas dk. 61) (Johanna Omolo dk. 80), Benhur Keser
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Alpay Çelebi, İsa Nalbant, Semih Karadeniz, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 78) (Denizlispor), Dino Ndlovu (dk. 5) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Muğdat Çelik (Denizlispor), Bryan Cabezas, Atila Turan, Yılmaz Özeren, Georges Mandjeck (Kocaelispor)