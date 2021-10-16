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TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Balıkkesirspor: 1

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Denizlispor, Balıkkesirspor'u sahasında konuk etti. İlk yarıyı konuk ekip Balıkkesirspor 1-0 önde bitirdi. Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol birden bulan Denizlispor 2-1'lik üstünlük ile sahadan galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Oğuz Han'ın pasıyla buluşan Halil, rakip fileleri havalandırıyor. 0-1


43. dakikada Aissati'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Hakan, bu fırsatı değerlendiremedi.


50. dakikada Balıkkesirspor'lu Abdülkadir orta açmak isterken Muahmmet ayağını araya sokarak topu kornere çeldi.


57. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta Muğdat'ın kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı


67. dakikada Anıl'ın defans arkasına gönderdiği pasla buluşan Halil, direği geçemedi. Kaleci Stachowiak'ın kalesinden çıkmasını fırsat bilerek aşırtma atmak isterken top direkten döndü.


76. dakikada Djedje'ye yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Gökhan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Hakan beraberlik golünü getirdi. 1-1


79. dakikada ceza sahası içine açılan ortada Muğdat'ın kafa vuruşu kaleci Atilla'da kaldı.


85. dakikada gol arayışını sürdüren Denizlispor'da Djedje'nin ceza sahası dışından yerden sert şutu kaleci Atilla'da kaldı.


90+4. dakikada ceza sahası içinde Aissati, çizgiden pasını Mayi'ye verdi. Mayi'nin şutu fileleri havalandırdı. 2-1



Stat: Atatürk


Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Mehmet Şengül


Denizlispor: Stachowiak, Gökhan, Scwechlen (Emre dk. 46), Oğuz (Erdal dk. 69), Hakan, Muhammet (Mustafa dk. 65), Mayi, Aissati, Onazi (Djedje dk. 60), İlhan (Darri dk. 46), Muğdat


Yedekler: Okan, Abdulkadir, Alaattin, Muhammed Eren


Teknik Direktör: Serhat Gülpınar


Balıkkesirspor: Atilla, Batuhan, Sedat, Birol, Erdem (Hüseyin dk. 60), Kore (Otoo dk. 82 ?), Anıl (Andaç dk. 82 ?), Cumali, Oğuz Han, Halil (Muhammed Ali dk. 75), Abdülkadir


Yedekler: Vukovic, Alperen, Doğa, Kyzlatesh, Bezjak, Kethevoama


Teknik Sorumlu: İsmet Kamak


Goller: Halil Çolak (dk. 9) (Balıkkesirspor), Hakan (dk. 76), Mayi (90+4) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Oğuz, Muğdat, Emre, Aissati, Hakan (Denizlispor), Erdem, Batuhan, Cumali, Sedat (Balıkkesirspor)

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