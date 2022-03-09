TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 - Şile Yıldızspor:1

TFF 3.
Lig B. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, sahasında ağırladığı Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar:
65. dakikada Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Ahmet fileleri havalandırdı. 0-1
72. dakikada Ceza sahası içinde Mehmet Kaan'ın kafayla indirdiği topu kontrol eden Mehmet Can'ın sert şutunu kaleci Süleyman Enes güçlükle kornere tokatladı.
80. dakikada Sağ kanattan bindiren Adem'in yerden ortasında Ahmet'in ters vuruşunu kaleci Süleyman Enes iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Onur'un ceza sahası dışından plase vuruşunda top direğe çarparak oyun alanı dışına gitti.
90+2. dakikada Sağ kanattan bindiren Can'ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Behiç Alpagut'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu kafayla tamamlayan Cihan fileleri havalandırdı.
Stat: Kızılcabölük Semt
Hakemler: Eren Gökmen, Sinan Günaydın , Metin Ekren
Kızılcabölükspor: Amaç Ulaş Bayram, Adem Aydın, Yunus Emre Karakayaxx (83' Can Bayırkan), Halil Duman, Vedat Saygı, Anıl Yıldırım, Cihan Halil (68' Cihan Özkaymak), Mehmet Can Kocabaş (77' Behiç Alpagut Özeren), Mehmet Akif Şerifoğlu, Furkan Şamil Çetin (68'Mustafa Altun), Mehmet Kaan Türkmen
Yedekler: Muzaffer Sarıibrahim, Yaşar Miralp Arslantürk, Özgür Kedikli
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Şile Yıldızspor : Süleyman Enes Özer, Şevket Güngör, Emre Adiloğlu, Raşit Sevindir (87' Ozan Altuntaş), Ahmet Üner, Taner Yıldız, Emre Karadağ, Mert Sarı, Ömer Buğdaycı, Berat Vardal (8' Fırat Sefa Öncü, 61' Onur Topal), Hazarhan Karaca (87' Oğuz Eken)
Yedekler : Ömer Özleyen, Emir Şen, Arda Can
Teknik Direktör : Polat Çetin
Goller : Cihan Özkaymak (dk. 90+2),(Kızılcabölükspor) - Ahmet Üner (dk. 65)(Şile Yıldızspor)
Sarı Kartlar : Mehmet Akif Şerifoğlu, Adem Aydın, Halil Duman (Kızılcabölükspor)