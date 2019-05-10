TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor:1- Esenler Erokspor:3

Lig Play-Off yarı final maçında Kızılcabölükspor, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Esenler Erokspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma Kızılcabölük Semt Sahasında yapılırken, maçı Burak Pakkan yönetti. Müsabakanın ilk yarısı Kızılcabölükspor'un, Gökhan Özer'in ayağından kazandığı gol ile 1-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf ise konuk ekip Esenler Erokspor oldu. Erokspor, 53. dakikada Muharrem Öner ile 68 ve 90. dakikada Halil Çelik'in attığı gollerle 3-1 müsabakayı önde tamamlandı.

Erokspor'da Sefa Durmuş ve Mehmet Doğan ile Kızılcabölükspor'da ise İsmail Şahmalı ve İlyas Ural karşılaşmada sarı kart gören isimler oldu.