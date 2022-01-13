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Tiago Lopes tekrar Denizlispor'da

Denizlispor, eski savunma oyuncusu Tiago Lopes’le sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Denizlispor, eski savunma oyuncusu Tiago Lopes'le sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, yılın ilk transferini açıkladı. Yeşil siyahlı ekip 33 yaşındaki eski savunma oyuncusu Tiago Lopes'le sezon sonunda kadar anlaştı. Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleşen törende başarılı savunma oyuncusu kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 33 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Tiago Lopes'le sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Tiago Lopes'e aramıza yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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