Ticari araç ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Denizli'de ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Menteş Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Acar idaresindeki 14 DP 997 plakalı otomobil, İbrahim Tekin idaresindeki 06 DS 5416 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazada ticari araçta yolcu olarak bulunan Eren, Bilgehan, Fatma ve İsmihan Tekin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada sürücüler yara almazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.