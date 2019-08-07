Ticari araç uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtulurken, yaşananlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşananların anbean araç kamerasına yansıdığı olayda, Mustafa Dağ yönetimindeki 20 AYP 12 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yüksekliği yaklaşık 20 metre olan uçurumun olduğu yol kenarındaki bankete girdi. Araç uçuruma yuvarlanmaktan çarptığı ağaçlar sayesinde kurtuldu. Araçtan inen Dağ ve beraberindekiler sonrasında çevredekilerin yardımı ile halat bağladıkları aracı traktör ile çektirerek uçuruma düşmekten kurtardı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.