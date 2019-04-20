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Ticari araçla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

Denizli’de hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi.

Denizli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta yaşanan kazada Halil Çetin idaresindeki 20 DY 054 plakalı otomobil, Meltem Çetinbal'ın kullandığı 20 BR 650 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi savrularak yan yattı. Kazada otomobil içerisinde bulunan S.Ç., isimli şahıs hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında müdahale edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda güvenlik önlemi alarak yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçti.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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