Ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Denizli'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri alt geçide düşerken, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Uğurluoğlu yönetimindeki 09 EE 965 plakalı hafif ticari araç, Beylerbeyi kavşağı girişinde Savaş Yıldız 06 AD 134 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil alt geçide düşerken, ticari araç ise savrularak köprü bariyerlerine çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki araç şoförü ile birlikte Ayşe Uğurluoğlu, Necati Girgin, Ramazan Girgin ile Muazzez Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerin gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce araçlardan çıkarılarak 112 acil servis ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.