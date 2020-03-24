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Ticari taksiye tüfekle ateş açtılar

Denizli’de kimliği belirsiz kişiler tarafından ticari bir taksiye tüfekle ateş açıldı.

Denizli'de kimliği belirsiz kişiler tarafından ticari bir taksiye tüfekle ateş açıldı. Olayda can kaybı ve ya yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ticari taksiden inerek apartmana girdiği sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişi ve ya kişiler bulundukları otomobilden park halindeki 20 T 0013 plakalı araca pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği aracın sol ön ve arka kısmında hasar oluştu. Silah sesini duyanlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Şans eseri araçta kimsenin bulunmaması olası can kaybının önüne geçerken olayda yaralanan olmadı. Polis olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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