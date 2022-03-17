Tıp koşusunda dereceye girenler ödüllendirildi

Koşunun startını ve dereceye giren öğrencilere madalyalarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan takdim etti.

14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi önünden startı verilen koşu gerçekleştirildi. Koşunun startını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan verirken, öğretim üyeleri de öğrencilerle beraber sağlığın önemine dikkat çekmek için koştu. PAÜ Kampüsü içinde 1.2 kilometrelik parkurda öğrenciler birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yine Tıp Fakültesi önünde son bulan koşunun kızlar ve erkekler kategorilerinde ilk üçe giren öğrenciler madalya ve hediyelerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekiye Melek Küçükatay ve PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel'in elinden aldı.

Kızlarda; Sezin Şahin birinciliği, Lena Nur Kaymaz ikinciliği ve Gizem Kılıç üçüncülüğü elde ederken, erkeklerde; Furkan Kartav birinci, Enes Mevda ikinci ve Ege Kosger üçüncü gelerek madalyaların sahibi oldular.

Madalya töreni sonrası Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, koşunun düzenlenmesinde emeği geçen Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Bülent Şenkibar'a teşekkür belgesi takdim etti.

Dört gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında; rock konseri, ebru etkinliği, tiyatro oyunları, Prof. Dr. Çağatay Öncel'in Tıp Tarihinden Sayfalar adlı sunumu ve PAÜ Öğrencilerinin hazırladığı 7. Geleneksel Şiir, Şarkı ve Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirilecek.