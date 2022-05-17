Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu

Denizli'de sabah saatlerinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada anne baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı kurtuldu.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Kudret Çalık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Erten (28) idaresindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri baba Hüseyin Erten ve yolcu konumundaki anne Yasemin Erten'in (25) hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğlu Osman Erten'i yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta feci şekilde sıkışan çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatılan olay da tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.