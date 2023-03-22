Tıra arkadan ok gibi saplanan yakıt tankerinin sürücüsü öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde yakıt tankeri ve 2 iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında, tırın damperine ok gibi saplanan tanker sürücü olay yerinde öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Organize Sanayi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Özcan idaresindeki 34 UL 9485 plakalı ve Hakkı Onur Çekiç (25) kontrolündeki 64 ADZ 456 plakalı tırlar ile İbrahim Mavi'nin (60) kullandığı 35 KK 510 plakalı yakıt tankeri, alt geçitte zincirleme kazaya karıştı. Kazada İbrahim Mavi'nin kullandığı yakıt tankeri, önünde seyreden Hakkı Onur Çekiç idaresindeki tırın damperine ok gibi saplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zamana karşı mücadele sonuçsuz kaldı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ağır yaralanan yakıt tankeri sürücüsü İbrahim Mavi'yi kurtarmak için zamana karşı mücadele verdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı tankerin şoför kabininden kurtarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi. Mavi'nin cenazesi, olay yerince yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Tır sürücülerinden Hakkı Onur Çekiç'te hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ve bölgede devam eden yol çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.