Tıra saplanan aracın sürücüsü direksiyonda kalp krizi geçirmiş (düzeltme)

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç sürücüsünün dakikalar önce kalp krizi geçirdiği, önce orta refüje ardından ise tıra çarptığı belirlendi.

Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde 27 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Metin Bilgen idaresindeki 07 ADR 353 plakalı SUV araç, Ankara – Denizli karayolu üzerindeki petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.'ya ait park halindeki 34 JZ 208 tıra arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Recep Çapuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Metin Bilgen ise ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Dakikalar önce kalp krizi geçirmiş

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak detaylar da ortaya çıktı. Hurdaya dönen SUV araç sürücüsü Metin Bilgen'in kazadan dakikalar önce direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın önce orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıkarak park halindeki tıra saplandığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Metin Bilgen'in hayati tehlikesinin devam ettiği, kazada hayatını kaybeden Recep Çapuk'un ise memleketi Afyokarahisar'da son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.