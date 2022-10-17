Tırcı kuzenlerden sünnet çocuğuna görkemli konvoy

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkekliğe ilk adımını atan sünnet çocuğuna sürpriz yapan kuzenleri, süsledikleri tırlarıyla konvoya renk kattı.

Pamukkale ilçesinde düzenlenen sünnet töreni, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Kuzenleri tır ve kamyon şoförü olan 7 yaşındaki Mustafa Bera Yıldırım'ın sünnet düğünü için tırlardan oluşan konvoy düzenlendi. Benzerine az rastlanan konvoy, çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Havalı kornalar eşliğinde yola çıkan sünnet konvoyu, Pamukkale yolu üzerinde bir süre dolaşarak renkli anlar yaşattı. Konvoyda bulunanlar, düğün salonuna gelmeden önce yol üzerinde araçlarını durdurarak müzik eşliğinde oynadı. Tırların renklendirdiği sünnet düğünü, tören alanına gelindikten sonra eğlenceyle devam etti.

“Tırlarla konvoy yapıldı”

Tırlardan oluşan konvoy nedeniyle katkısı olan herkese teşekkür eden Mustafa Bera Yıldırım, "Sünnetimiz çok eğlenceliydi. Tırlarla konvoy yapıldı. Hep en önde bizim aracın etrafında dolaşarak renkli konvoy oluşturdular. Sünnet düğünüme katılanlarla kına yapıldı. Yöresel oyunlarla renklendirdik" dedi.

Unutulmaz biran yaşadıklarını dile getiren anne Seher Poturay ise "Unutamayacağımız güzel bir anı oldu. Hem konvoy hem de düğün salonundaki eğlence bölümü çok güzel geçti. Birlik ve beraberlik içinde güzel bir dayanışma örneği gösterdik. Çok mutlu olduk. Oğlum Mustafa Bera çok mutlu oldu. Bu nedenle herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.