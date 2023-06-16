Tırdan kayan sıfır SUV araç, park halindeki otomobillere çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tırdan kayan sıfır SUV araç, yokuş aşağı metrelerce başıboş giderek park halindeki çarptığı 3 otomobilde hasara yol açtı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde sıfır araçların yüklü olduğu tır, geldiği bayinin önünde park edildi. Bu esnada henüz bilinmeyen nedenle bir SUV araç kayarak başıboş ilerlemeye başladı. Süratle giden araç park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirlemeli birbirine vuran 3 araçta hasar oluştu. Araç sahipleri gelen ses üzerine dışarı çıktığında tuhaf manzarayla karşılaştı. Sahibine kavuşmadan kaza yapan sıfır araçta dahil olmak üzere otomobiller yoldan kaldırıldı.