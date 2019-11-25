İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

Denizli’de seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu.

Denizli'de seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu. Bu sırada yolda ilerleyen bir otomobil tomrukların üzerine çıkarak durdu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli-İzmir karayoluna bağlantı yolu olan Eskihisar Mahallesi 1287. Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 KM 456 plakalı tırın dorse kapaklarından birinin açılmasıyla yüklü olan tomruklar yola savruldu. Tırın arkasından gelen 34 RZ 2664 plakalı otomobil, tomrukların üzerine çıkarak durabildi. Yolun tenha olması olası bir faciayı engelledi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.