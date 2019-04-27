Tiyatrocular, Denizli'de buluşuyor

Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan korteje tiyatro severler yoğun ilgi gösterirken, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 20 tiyatro ekibi 8 gösteri ve 33 oyunu sahneye koyacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 33.'ncüsünü düzenlediği Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali'nin korteji yapıldı. Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından düzenlenen korteje, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, sevilen tiyatro ve sinema sanatçıları Erhan Yazıcıoğlu, Pervin Ünalp, Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali için kente gelen yerli ve yabancı amatör tiyatro grupları ve davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe geçen gruplar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takip ederek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar devam eden korteje katıldı. Denizlilerin cadde boyunca yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Makyajları ve kostümleri ile dikkat çeken tiyatrocular şarkı söyleyip dans ettiler.

Festivalde çok sayıda ünlü tiyatro oyuncusu olacak

Yurt içi ve yurtdışından Denizli'ye gelen grupların yanında atölye çalışmaları da festivale renk katacak. Tiyatro severlerin atölye çalışmalarına da katılabileceği festivale, Ali Hakan Beşen, Pervin Ünalp, Erkan Pektaş, Ruhi Sarı, Mert Turak, Burak Alkaş, Erhan Yazıcıoğlu, Nedim Saban gibi birbirinden değerli oyuncular katılıyor. Ünlü tiyatro sanatçıları atölye çalışmalarında tecrübe ve birikimlerini tiyatro severlerle paylaşacak. 200'e yakın amatör tiyatro oyuncusunun yer aldığı festivalde 3 sokak oyunu grubu toplam 8 gösteri yapacak, 20 tiyatro grubu da 33 oyunu sahneye koyacak. Denizli kent merkezinin yanı sıra, Sarayköy ve Çivril'de de 4 farklı oyun tiyatro severlerle buluşacağı bildirildi.

Öte yandan, festivale farklı ülkelerden katılan tiyatro oyuncuları ise kentteki ilgiden memnuniyet duyduklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.