TOBB Buldan Anaokulu ihalesi yapıldı

Denizli'nin Buldan ilçesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kazandırılacak olan TOBB Anaokulu ihalesi yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Buldan'a kazandırılacak TOBB Anaokulu ihalesi yapıldı. Denizli Milli Eğitim İl Müdürlüğünde yapılan ihalede anaokulu inşaatını 12 milyon 300 bin TL bedelle Buldanlı bir firma yapacak. Gölbaşı mahallesinde 2 bin 700 metrekare arsanın bulunduğu bölgeye yapılacak TOBB Anaokulunun 210 günde yapılması planlanıyor. 6 derslikli zemin artı bir kat olacak anaokulun inşaatının Şubat ayının ilk haftasında başlayarak Eylül ayı başında 2023-2024 eğitim ve öğretim sezonunda açılması planlanıyor.

EKAP Sistemi üzerinden yapılan ihaleyi Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Karapınar, Yönetim Kurulu üyesi Erdal Duyar ve Genel Sekreter Ayhan Emirdağ'da katıldı.

Buldan Ticaret Odası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından alınan oda ve borsaların olduğu il ve ilçelere eğitim ve öğretim binaları kazandırma kararının ardından ivedilikle harekete geçerek girişimlere başladıklarını belirten Buldan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Muharrem Karapınar “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun gayretli çalışmaları ve bizimde kesinlikle önceliğimiz olan Buldan'a eğitim kurumu kazandırma projemizin sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu okulda eğitim görecek yavrularımız gelecekte ülkemiz ve ilçemiz yönetiminde söz sahibi olacak ve ülkemizi daha ileriye taşıyacaklardır. Buna yürekten inanıyorum" dedi.