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TOBB'dan Buldan yönetimine hizmet şeref belgesi

Buldan Ticaret Odası Genel Sekreteri Ayhan Emirdağ, TOBB Başkanı M.

Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından hizmet şeref belgesiyle onurlandırıldı.



TOBB tarafından Buldan Ticaret Odası Genel Sekreteri Ayhan Emirdağ'a hizmet şeref velgesi verildi. Genel Sekreter Ayhan Emirdağ'a belgesi, 79. Genel Kurul çerçevesinde TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen törenle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edildi.



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun imzaladığı hizmet şeref belgesinde, “Buldan Ticaret Odası Genel Sekreterlik görevinde 20 yılı üstün bir gayret ve fedakârlıkla tamamladığınız memnuniyetle tespit olunmuştur. Görevde bulunduğunuz süre içinde fedakârca çalışmalarınız camiamızda örnek olarak gösterilerek her zaman takdir ve şükranla anılacaktır. Sizi camiamız adına kutlar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” denildi.

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