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Tomruk yüklü tır devrildi 1 kişi yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kereste yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kereste yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi, Cankurtaran mahallesi Şahin tepesi mevkinde meydana geldi. Bilal Çelikoğlu idaresindeki 20 ARV 03 plakalı tomruk yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı araç içerisinde çıkararak ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırdı.


Kaza sonrası tırdaki tomruklar ise refüje devrildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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